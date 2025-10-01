1810 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1829 – Polizei warnt vor Schockanrufen – aktuelle Anrufwelle von falschen Polizeibeamten
Aichach – Aktuell kommt es im Bereich Aichach vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger entsprechend achtsam zu sein.
Bei sog. Schockanrufen versuchen Betrüger durch das Vortäuschen von falschen Tatsachen und dem Aufbauen von Druck, Menschen um ihr Erspartes zu bringen.
Die Polizei hat folgende Tipps:
- Legen Sie bei verdächtigen Anrufen direkt auf.
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
- Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.
- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
1830 – Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus
Göggingen – Am Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Radegundis“. Zwei Bewohner erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.
Gegen 23.20 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung, der sich schließlich bis zum Dach ausbreitete. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die zwei Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
1831 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Lechhausen – Am Dienstag (30.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Derchinger Straße.
Gegen 13.00 Uhr schlug ein 52-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einen 21-jährigen Transporter-Fahrer. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 52-Jährigen.
Der 52-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit und der 21-Jährige die deutsch/bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
1832 – Polizei ermittelt nach Widerstand
Innenstadt – Am Dienstag (30.09.2025) leistete ein 26-Jähriger in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz Widerstand gegen die Polizei.
Gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den 26-Jährigen, als er offenbar Cannabis konsumierte. Der Mitarbeiter forderte den 26-Jährigen auf das Parkhaus zu verlassen. Der 26-Jährige weigerte sich allerdings und wurde aggressiv. Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei.
Bei Eintreffen der Polizeistreife wehrte sich der 26-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste letztendlich gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten und bedrohte sie verbal.
Da sich der 26-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen den 26-Jährigen.
Der 26-Jährige besitzt die ivorische Staatsangehörigkeit.
1833 – Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn
Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München – Am gestrigen Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A8. Ein 25-Jähriger und eine 23-Jährige wurden dabei schwer verletzt.
Gegen 12.45 Uhr fuhren der 25-jährige Mercedes-Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin in Richtung München. Hierbei kam der 25-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.
Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro.
Die Autobahn war in Richtung München rund dreieinhalb Stunden teilweise gesperrt und nur eingeschränkt befahrbar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.
Der 25-Jährige und die 23-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.
1834 – Verkehrsunfall auf der Autobahn
Autobahn A8 / AS Augsburg Ost / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen und einem 79-jährigen Autofahrer.
Gegen 16.45 Uhr fuhr der 61-Jährige hinter dem 79-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen. Augenscheinlich kam der 61-Jährige aufgrund Aquaplanings nicht mehr rechtzeitig zum Bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.
Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 79-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Autofahrer wurden vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 61-Jährigen.
Der 61-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit und der 79-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.
1835 – Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer
Innenstadt – Bereits am Donnerstag (18.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße / Höchstetterstraße. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer verstarb in Folge seiner Verletzungen.
Gegen 21.30 Uhr war der 55-Jähriger auf der Ulmerstraße in westlicher Richtung unterwegs und überholte den 61-jährigen Fahrradfahrer. Zeitgleich bog der 61-Jährige in die Höchstetterstraße ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei.
Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am gestrigen Dienstag (30.09.2025).
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
1836 – Tödlicher Verkehrsunfall
Bundesstraße B16 / Donauwörth / FR Rain – Am Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Südspange der B16.
Gegen 10.30 Uhr war eine 20-jährige Autofahrerin in Richtung Rain unterwegs. Eine 44-jährige Autofahrerin fuhr hinter der 20-Jährigen.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Autos mit dem entgegenkommenden Auto eines 68-jährigen Mannes, der in Richtung Donauwörth fuhr. Der 68-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die zunächst in ihrem Pkw eingeklemmte 44-Jährige wurde mit schwerem Gerät durch Feuerwehrkräfte aus dem Auto geborgen und schwerverletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 38-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 20-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen.
An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 40.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.
Die B16 musste bis ca. 14.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Umleitungen waren eingerichtet. Es kam in der Folge zu deutlichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Stadtbereich Donauwörth.
Etwaige weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: