1830 – Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Göggingen – Am Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Radegundis“. Zwei Bewohner erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 23.20 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung, der sich schließlich bis zum Dach ausbreitete. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die zwei Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1831 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Lechhausen – Am Dienstag (30.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Derchinger Straße.

Gegen 13.00 Uhr schlug ein 52-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einen 21-jährigen Transporter-Fahrer. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 52-Jährigen.

Der 52-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit und der 21-Jährige die deutsch/bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

1832 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Dienstag (30.09.2025) leistete ein 26-Jähriger in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den 26-Jährigen, als er offenbar Cannabis konsumierte. Der Mitarbeiter forderte den 26-Jährigen auf das Parkhaus zu verlassen. Der 26-Jährige weigerte sich allerdings und wurde aggressiv. Der Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizeistreife wehrte sich der 26-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen und musste letztendlich gefesselt werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten und bedrohte sie verbal.

Da sich der 26-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die ivorische Staatsangehörigkeit.

1833 – Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München – Am gestrigen Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A8. Ein 25-Jähriger und eine 23-Jährige wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 12.45 Uhr fuhren der 25-jährige Mercedes-Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin in Richtung München. Hierbei kam der 25-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro.

Die Autobahn war in Richtung München rund dreieinhalb Stunden teilweise gesperrt und nur eingeschränkt befahrbar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.

Der 25-Jährige und die 23-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

1834 – Verkehrsunfall auf der Autobahn

Autobahn A8 / AS Augsburg Ost / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (30.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen und einem 79-jährigen Autofahrer.

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 61-Jährige hinter dem 79-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen. Augenscheinlich kam der 61-Jährige aufgrund Aquaplanings nicht mehr rechtzeitig zum Bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 79-Jährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Autofahrer wurden vorsorglich zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 61-Jährigen.

Der 61-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit und der 79-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

1835 – Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Innenstadt – Bereits am Donnerstag (18.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße / Höchstetterstraße. Ein 61-jähriger Fahrradfahrer verstarb in Folge seiner Verletzungen.

Gegen 21.30 Uhr war der 55-Jähriger auf der Ulmerstraße in westlicher Richtung unterwegs und überholte den 61-jährigen Fahrradfahrer. Zeitgleich bog der 61-Jährige in die Höchstetterstraße ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei.

Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am gestrigen Dienstag (30.09.2025).

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.