TRAUNSTEIN. Eine 30-jährige Frau soll am Dienstagabend, 30. September 2025, in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein ihren 39-jährigen Verlobten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einer Mitteilung über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Dienstag (30. September 2025), gegen 20.25 Uhr, ergab sich der Verdacht, dass eine 30-jährige Frau in einer Asylbewerberunterkunft in der Rauschbergstraße in Traunstein ihren 39-jährigen Verlobten mit einem Messer angegriffen habe. Bei dem Mann wurden leichte Verletzungen im Bereich des Halses sowie an der Hand festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Mann aus dem Anwesen und vertraute sich auf der Straße einer Passantin an, welche die Polizei informierte.

Die Verletzungen des Mannes wurden ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Die Tatverdächtige konnte in der Unterkunft festgenommen werden.

Erste Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Noch am gleichen Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Ermittlungen. Diese werden durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt.

Die Tatverdächtige und ihr Verlobter machten nach ordnungsgemäßer Belehrung beide von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Aufgrund des bestehenden Verlöbnisses hat der mutmaßlich geschädigte Mann ein Zeugnisverweigerungsrecht. Daher besteht momentan kein dringender Tatverdacht, sodass durch die Staatsanwaltschaft kein Haftantrag gestellt wurde. Deshalb wurde die Beschuldigte nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie und ihr Verlobter sind ukrainische Staatsangehörige.