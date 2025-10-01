BAYREUTH. Am Dienstagabend eskalierte an der Zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, die mit einer Schnittverletzung im Gesicht eines 13-Jährigen endete. Die Polizei Bayreuth-Stadt die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 18 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf wegen eines Messerangriffs am ZOH. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten dort eine 15-jährige Deutsch-Serbin aus Bayreuth und ein 13-jähriger syrischer Junge aus dem Landkreis Bayreuth in Streit. Die beiden kannten sich bereits im Vorfeld und es kam zu gegenseitigen Beleidigungen. Während der Auseinandersetzung soll die Jugendliche dem Jungen mit einem Cuttermesser eine tiefe Schnittverletzung im Gesichtsbereich zugefügt haben. Der 13-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand nicht. Die 15-Jährige wurde festgenommen und befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus.

Die Polizei Bayreuth-Stadt ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.