BAMBERG. Unbekannte schnitten im Verlauf des Wochenendes in die neue Plane des auf dem Markusplatz aufgestellten Zelts der Religionen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Montag fand die Einweihung des neu gestalteten Zelts der Religionen statt. Davor stellten die Veranstalter eine Beschädigung der Zeltplane fest. Hierbei könnte es sich um einen gezielten Schnitt handeln, weshalb die Kriminalpolizei in Bamberg die weiteren Ermittlungen übernahm.

Zudem stießen die Ermittler auf einer Informationstafel auf ein Graffiti mit dem Schriftzug „Antifa“. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Graffiti und der beschädigten Zeltplane besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Einschätzung im vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die am Wochenende am Markusplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.