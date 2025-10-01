GUNZENHAUSEN. (940) In der Nacht von Montag auf Dienstag (29./30.09.2025) überfielen drei Unbekannte einen 68-jährigen Zeitungsboten in Gunzenhausen. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 01:15 Uhr hielt sich der Zeitungsausträger (deutsch) in der Gemeinde Theilenhofen auf, als er in der Hauptstraße auf drei unbekannte Männer traf. Diese schlugen und traten den 68-Jährigen mit Fäusten und Füßen, woraufhin dieser zu Boden ging. Im Verlauf des Angriffs entwendeten die Täter den Geldbeutel und flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Personen durch die Polizeiinspektion Gunzenhausen verlief ohne Erfolg.

Durch die Schläge und Tritte erlitt der Zeitungsbote mehrere Rippenbrüche sowie Prellungen, welche im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Von den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Männlich, circa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet; ein Täter soll von kleinerer Statur sein. Zudem unterhielten sie sich in einer dem Geschädigten nicht bekannten Fremdsprache.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch und das zuständige Fachkommissariat für Raubdelikte übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die Tatverdächtigen bei ihrer Flucht beobachtet haben oder denen bereits vor der Tat Personen in Theilenhofen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



