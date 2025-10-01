Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Eine 90-Jährige wurde am Montagnachmittag schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt eine 61-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft.

Montagnachmittag wurde der Rettungsdienst von Passanten alarmiert, nachdem diese eine stark blutende ältere Dame auf der Straße angetroffen hatten. Die 90-jährige Frau wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen und den Aussagen der Verletzten soll sie zuvor in ihrer Wohnung von ihrer 61-jährigen Tochter körperlich angegriffen und verletzt worden sein. Anschließend gelang es dem Opfer, sich auf die Straße zu flüchten und Hilfe zu holen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde die Beschuldigte am Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die 61-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.