15-jährige Jugendliche vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG. Seit Dienstagnachmittag wird eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Die Würzburger Polizei ist seither auf der Suche und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 15-Jährige hat am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, ihre Wohngruppe verlassen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Die Würzburger Polizei sucht nach der nigerianischen Vermissten aus dem Stadtteil Grombühl, die sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befinden könnte. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 163 cm groß

Schlanke Statur

Schwarze Rastazöpfe mit bunten Strähnen

Zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Mantel

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.