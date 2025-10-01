RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntag, 4. Dezember 2022, wurde ein toter Säugling im Bereich des Wanderparkplatzes „Seekopf“ aufgefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein laufen seither unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Die Hintergründe zur Tat, insbesondere die Identität der Kindsmutter, konnten bislang nicht geklärt werden. Die Traunsteiner Kriminalpolizei wendet sich deshalb nächste Woche in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 8. Oktober 2025 erneut an die Öffentlichkeit.

Am Mittag des 4. Dezember 2022, ein Sonntag, war ein toter Säugling im Bereich des Wanderparkplatzes „Seekopf“ aufgefunden worden. Die im Rechtsmedizinischen Institut in München bei der Obduktion des Körpers durchgeführten forensischen Untersuchungen hatten eindeutige Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben, weshalb von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet worden waren. Die polizeilichen Untersuchungen der Ermittlungsgruppe „Säugling“ bei der Kriminalpolizei in Traunstein ergaben, dass der tote Säugling zeitnah zur Auffindung dort abgelegt worden war.

Den Ermittlern der Kriminalpolizei fehlt bislang, trotz aller Bemühungen, aber eine „heiße Spur“ zur Klärung der Tat, insbesondere hinsichtlich der Identität der Kindsmutter. Deshalb wird nun in dem Fall auch in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ erneut um Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten.

Sendetermin von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ ist Mittwoch, 8. Oktober 2025, ab 20.15 Uhr im ZDF.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung der Täterin bzw. des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kripo die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 0861/9873-0:

Sind jemandem Personen vor oder nach der Auffindezeit – Sonntag, 4. Dezember 2022 - im näheren Umfeld des Tatorts aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf die mögliche Kindsmutter geben? Wer kennt eine schwangere Person, die zu diesem Zeitpunkt entbunden haben müsste und kein Kind hat?

Wer konnte außerdem verdächtige Wahrnehmungen im persönlichen Umfeld machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Etwaige Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

Alle Personen, die sich am Sonntagmittag, 04.12.2022, zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr im Bereich des Wanderparkplatzes „Seekopf“ in Ruhpolding aufhielten und Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Traunstein in Verbindung zu setzen.

Das Aufnahmestudio kann am Sendeabend telefonisch unter (089) 950195 oder per E-Mail unter xy@zdf.de erreicht werden. Auch die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ist für Hinweisgeber am Mittwochabend unter (0861) 98730 zu erreichen.

Hinweis: Das angefügte Fahndungsplakat enthält einen QR-Code. Ein hier hinterlegter Link führt auf die Seite des Bundeskriminalamtes und kann ab 8. Oktober 2025 aufgerufen werden.