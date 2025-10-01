1574. Großeinsatz in der Lerchenau

Am Mittwoch, 01.10.2025, gegen 04:40 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Wohnhaus in der Glockenblumenstraße (Lerchenau) verständigt. Wenig später gingen auch Hinweise auf Knallgeräusche beim Polizeinotruf ein. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin weiträumig ab.

Hinsichtlich des Tatgeschehens wird nach ersten Ermittlungen aktuell davon ausgegangen, dass ein Tatverdächtiger im Rahmen einer Familienstreitigkeit ein Gebäude in Brand setzte. Hier sind weitere umfangreiche Ermittlungen erforderlich.

Im Gebäude wurden zudem Sprengfallen festgestellt. Zur Entschärfung wurden Spezialkräfte hinzugezogen.

Eine schwer verletzte Person, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand steht und in der Nähe des Lerchenauer Sees festgestellt worden war, ist zwischenzeitlich verstorben.

Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft. Aufgrund einer unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit dem laufenden Einsatz wird die Theresienwiese vorerst bis 17:00 Uhr nicht geöffnet. In den zufahrtsbeschränkten Bereichen um das Festgelände finden derzeit Absuchmaßnahmen statt.

Im Einsatz befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte.

1575. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in eine Wohnung – Isarvorstadt

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von Anwohnern verständigt. Diese teilten mit, dass in eine Wohnung eingebrochen wurde.

Nach den ersten Ermittlungen, wurde festgestellt, dass sich im Tatzeitraum von Samstag, 27.09.2025 15:20 Uhr bis 21:00 Uhr, ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Isarvorstadt verschafft hatte.

Dort entwendete er zahlreiche Gegenstände, darunter Bargeld, Laptops, Kleidung, Schmuck, elektronische Geräte sowie persönliche Gegenstände. Im Anschluss flüchtete der Täter unter Mitnahme der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Intensive Anschlussermittlungen führten nun zu einem 59-Jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München.

Dieser wurde daraufhin am Sonntag, 28.09.2025 festgenommen und befindet sich nun seit Montag, 29.09.2025 in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1576. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung eines 59-Jährigen – Pasing

Seit Montag, 29.09.2025, wird ein 59-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit in München vermisst. Eigentlich hat dieser seinen Wohnsitz in Baden-Württemberg, befand sich aber zum genannten Zeitpunkt in einem Krankenhaus in Pasing. Er verließ dieses an besagtem Montag gegen 07:00 Uhr unter Mitnahme seiner persönlichen Gegenstände. Seitdem ist er telefonisch nicht zu erreichen und kehrte auch bislang nicht zu seinem Wohnsitz zurück. Ein aktueller Aufenthaltsort in München ist nicht bekannt.

Aufgrund des nicht näher bekannten Krankheitsbildes könnte sich der 59-Jährige in einer hilflosen Lage befinden.

Bisher durchgeführte Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat den 59-Jährigen gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Öffentlichkeitsfahndung:

Weitere Informationen zum 59-Jährigen sind hier hinterlegt: Die Bayerische Polizei - München: 59-Jähriger aus Pasing vermisst

1577. Reifen eines Linienbusses geplatzt; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 30.09.2025, gegen 20:20 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Russe mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Linienbusses in der Friedensstraße. Dort wartete er an einer Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 18a mit ausgeschaltetem Motor.

Zeitgleich ging eine 37-jährige Inderin mit Wohnsitz in den USA am geparkten Bus auf dem Gehweg vorbei. Ohne Fremdeinwirkung platzte einer der hinteren rechten Reifen des Busses und die 37-Jährige wurde durch das plötzliche Entweichen der Luft am Bein verletzt.

Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Linienbus wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1578. Festnahme nach Taschendiebstahl – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 30.09.2025, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 58-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Berlin nach seinem Oktoberfest-Besuch von einem unbekannten Mann nach dem Weg gefragt. Als der 58-Jährige sein Mobiltelefon für eine Wegbeschreibung aus der Tasche holte, versuchte der Mann ihm dieses zu entwenden. Da ihm das nicht gelang, wendete sich der Unbekannte weiteren Passanten zu.

Aufgrund vorheriger angezeigter Trickdiebstähle im Umfeld des Oktoberfestes waren zivile Taschendiebfahnder der Münchner Polizei vor Ort, welche ebenfalls durch den unbekannten Mann angesprochen wurden.

Auch diesmal versuchte er das Mobiltelefon eines Polizeibeamten durch einen sog. ‚Tänzertrick‘ erfolglos zu erlangen. Im Zuge dessen wurde er vor Ort mit Unterstützung weiterer Taschendiebfahnder festgenommen. Es handelte sich dabei um einen 21-Jährigen mit spanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im näheren Umfeld konnte ein Komplize des 21-Jährigen durch weitere Polizeibeamte festgestellt werden, welcher mit einem Auto wartete. Kurz bevor der Komplize (22 Jahre ebenfalls mit spanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) flüchten konnte, wurde er ebenfalls vor Ort festgenommen.

Beide Tatverdächtige wurden nach erfolgter Sachbearbeitung in die Haftanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 55 geführt.