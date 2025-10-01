KÖßLARN, LKR. PASSAU. Bereits am Donnerstag, 25.09.2025, hat ein 86-Jähriger über 80 hochwertige Uhren nach einem vorausgegangenen Schockanruf einem unbekannten Abholer übergeben. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erhielt der Senior bereits am Donnerstag, 25.09.2025, einen Anruf eines angeblichen Staatsanwalts. Den Schilderungen des Anrufers zufolge solle sein Sohn aufgrund eines von ihm verursachten schweren Verkehrsunfalls zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine fünfstellige Kaution hinterlegen. In der Folge übergab der Senior daraufhin insgesamt 81 hochwertige Uhren im geschätzten Wert von über 100.000 Euro. Zu dem Abholer liegen keine Hinweise, wie Beschreibung, Sprache vor.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern bittet nun Zeugen, die am vergangenen Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, insbesondere im Bereich zwischen der Schul- und der Anzengruberstraße verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet haben, sich unter der Tel. 08532/9606-0 mit der Polizeiinspektion Bad Griesbach in Verbindung zu setzen.

Der Zeugenaufruf richtet sich besonders auch an Taxiunternehmen, die u. U. im genannten Zeitraum Personen nach Kößlarn zum Abholort gefahren oder von dort abgeholt haben.

Veröffentlicht: 01.10.2025, 10.45 Uhr