1818 – Nachtrag: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern und E-Scootern

In der Pressemitteilung Nr. 1759 vom 22.09.2025 berichteten wir Folgendes:

Innenstadt – Am vergangenen Donnerstag (18.09.2025) fanden Polizeibeamte mehrere Fahrräder und E-Scooter u.a. bei einem 37-jährigen Mann. Diese waren offenbar entwendet.

Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dieser lud Fahrräder und E-Scooter in ein Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Räder und E-Scooter offenbar u.a. durch den Mann entwendet wurden.

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Fahrräder und E-Scooter sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hehlerei gegen den Mann. Die Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Fotos zu den Rädern finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091227/index.html

Bisher haben sich nicht alle Eigentümer bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sucht daher weiter nach den Eigentümern der genannten Fahrräder und E-Scooter.

Fotos dazu finden Sie unter folgendem Link:

Die Eigentümer der Fahrräder bzw. E-Scooter werden gebeten mit der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 Kontakt aufzunehmen.

1819 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – In der Zeit von Sonntag (28.09.2025), 21.30 Uhr, bis Montag (29.09.2025), 07.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Karwendelstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten einen schwarzen Kia, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1820 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Bauanhänger

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (26.09.2025), 17.30 Uhr, bis Montag (29.09.2025), 07.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bauanhänger in der Soldnerstraße.

Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1821 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bärenkeller – Am Montag (29.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Georg-Mayr-Weg / Wildtaubenweg. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr war der 13-Jährige im Wildtraubenweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer, der offenbar in der Wildtraubenweg einbog. Der 13-Jährige stürzte hierbei und wurde leicht verletzt. Der bislang Unbekannte entfernte sich schließlich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Der bislang unbekannte E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, kurze Haare, er war unterwegs mit einem grauen E-Bike der Marke „KTM“.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1822 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Beleidigung

Oberhausen – Am Sonntag (28.09.2025) kam es in der Schönbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten BMW-Fahrer und einem 75-jährigen Autofahrer.

Gegen 19.00 Uhr kam es zwischen dem 75-Jährigen und dem bislang Unbekannten im Bereich einer Engstelle zu einem Streit. Hierbei trat der bislang Unbekannte offenbar gegen das Auto des 75-Jährigen und spuckte ihm u.a. nach derzeitigen Erkenntnissen ins Gesicht. Anschließend fuhr der unbekannte BMW-Fahrer weiter. Der Sachschaden wird aktuell noch abgeklärt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, ca. 176 cm groß, kein Bart

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1823 – Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Oberhausen – Am Montag (29.09.2025) war eine 50-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in der Doanuwörther Straße Ecke Kreutzerstraße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr stieß die 50-Jährige offenbar beim Parken mit ihrem Fahrzeugheck gegen das Hauseck eines Mehrfamilienhauses. Hierbei verletzte sich die 50-Jährige leicht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der Frau.

Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 50-Jährige.

1824 – Polizei stoppt Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am Dienstag (30.09.2025) war ein 16-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Wie sich bei der Verkehrskontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten die Autoschlüssel sicher. Anschließend veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.

1825 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am Montag (29.09.2025) beschädigten drei bislang unbekannte Täter eine Trafostation im Inneres Pfaffengäßchen mit Farbe.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 entgegen.

1826 – Polizei ermittelt nach Brand

Innenstadt – Am Dienstag (30.09.2025) setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in der Bahnhofstraße in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1827 – Polizei nimmt Ladendieb fest

Innenstadt – Am Montag (29.09.2025) stoppten Polizeibeamte einen 42-Jährigen Ladendieb in der Innenstadt.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigte der 42-Jährige zunächst ein Chiplesegerät einer Eingangstüre. Anschließend entwendete der 42-Jähriger in zwei Supermärkten in der Halderstraße und der Bahnhofstraße Waren.

Bei der Aufnahme durch die Polizei beleidigte der Mann die Einsatzkräfte. Die weiteren Stunden verbrachte er dann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen den 42-Jährigen.