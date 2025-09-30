SENDEN. Im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen wegen Urkundenfälschung hatte die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Ulm einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 29-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Am Morgen des 26.09.2025 vollstreckten Beamte der Polizeistation Senden diesen Beschluss. Dabei konnten sie in dessen Wohnung 92 Gramm Kokain, über 2 Kilogramm Marihuana, mehr als 600 Gramm Haschisch und 238 Gramm Marihuana-Pflanzenteile sowie diverse Falschdokumente auffinden und sicherstellen. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin wegen des Verdachts des unerlaubten Handelstreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des verbotenen Handeltreibens mit Cannabis vorläufig fest. Er wurde noch am gleichen Tag am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (KPI Neu-Ulm)

