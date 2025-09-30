HOF / LKR. BAMBERG. Falsche Polizisten haben in den vergangenen Tagen erneut mehrere Menschen in Oberfranken angerufen und mit einer erlogenen Geschichte unter Druck gesetzt. In zwei Fällen waren die Betrüger erfolgreich. In Hof und in Tütschengereuth wurden Bargeld und Gold übergeben. Die Polizei warnt erneut.

Am Wochenende hielten angebliche Polizeibeamte eine 78-jährige Hoferin am Telefon in Atem. Der Name der Frau soll auf einer Liste einer Betrügerbande stehen. Zwei bewaffnete Betrüger dieser Bande sollen schon festgenommen worden sein. Die Hoferin solle deshalb das Haus nicht verlassen, Wertsachen „sichern“ und in einem Kochtopf vor dem Haus bereitlegen.

Tatsächlich kam gegen 18 Uhr ein Mann zu ihrer Wohnung im Stöckingweg und nahm das hinterlegte Geld sowie weitere Wertgegenstände mit. Er wird folgendermaßen beschrieben:

zirka 165 Zentimeter groß und schlank

30 bis 35 Jahre alt

trug eine dunkle Hose und eine blaue Jacke

hatte einen markanten Stoffbeutel mit Nikolausaufdruck bei sich

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Hinweise werden unter Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.

Mit derselben Masche waren die Betrüger leider auch im Landkreis Bamberg erfolgreich. Eine 66-Jährige aus Tütschengereuth wurde am Montagvormittag von einer vermeintlichen Polizistin angerufen. Auch sie solle Bargeld in einen Kochtopf vor die Haustür legen, ihren Rollladen schließen und im Zimmer warten. Gegen 13 Uhr fehlte das Geld. Die Abholer blieben unbemerkt.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen. Auch hier sind die Beamten auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hat am Montag gegen 13 Uhr im Feigendorfer Weg in Tütschengereuth Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

Neben den beiden genannten Fällen versuchten es die Betrüger am Wochenende bei einer Vielzahl weiterer Personen, insbesondere im Landkreis Hof. Glücklicherweise blieb es hierbei jeweils beim Versuch. Die Angerufenen durchschauten die dreisten Lügen der vermeintlichen Polizisten.

Die Polizei Oberfranken warnt erneut eindringlich: