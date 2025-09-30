1567. Falschgeld auf da Wiesn

Am Montag, 29.09.2025, umma hoibe oans, is a 39-jähriger Franzos im Bierzelt unterwegs g’wesn. Er hod bei zwoa Bedienungn Getränke bestellt und jedsmoi an 50er herdruckt.

Den Bedienung’n is des glei spanisch vorkemma, und beim genauan schaun hod si rausg’stellt, dass d‘Scheine ned echt san.

D’Polizei hod’n mit auf d’Wiesnwach’n g’numma. Bei da Durchsuchung sans auf weitere falsche 50-ger g’stoßen. Im Hotelzimmer hod’s no a ganz’n Stapl mit mehreren tausend Euro gebn

Da Mann is wegen Geldfälscherei o’zoagt worn und sitzt jetz in Haft. Ob er drin bleibt, des entscheidet’s G’richt. D’Kripo schaut si‘s weiter o.

1568. Drogenfund im Festzelt

Am Montag, 29.09.2025, umma viertl vor elfe am Abend, ham zivile Beamte in am Bierzelt an 42-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz g’sehn. Der hod a kloans Tüterl mit weißem Pulver in da Hand g’habt.

Bei da Kontroll’ hod si rausg’stellt, des san Betäubungsmittel. Da Mo is mit auf d’Wiesnwach’n g’numma und o’zoagt worn. Nach da Sachbearbeitung hod er gegen a Sicherheitsleistung vo 13.000 Euro wieder geh’n derfn. D’Kripo schaut si des weiter o.

1569. Staatschutzdelikt auf da Wiesn

Am Montag, 29.09.2025, umma hoibe acht, hod a 32-jähriger Österreicher mit’m Ordnungsdienst an g’scheidn Streit g’habt. Dabei hod er lautstark a Nazi-Grußformel plärrt und des glei zwoamoi.

Er is vorläufig festg’numma und auf d’Wiesnwach’n bracht worn. Z’erst hod er si wieder gfangen, aber wie er entlassen werd’n sollt, hod er de gleiche Parole wieda gschrien und no dazua a entsprechende Gestn zoagt. Daraufhin hod’s wieda a Festnahm’ gebn. Da Mann is ins Gewahrsam ganga und später wieder entlassen worn.

Er is wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen o’zoagt worn. D’Kripo schaut si des weiter o.

1570. Drogenbesitz bei a Kontrolln

Am Montag, 29.09.2025, umma hoibe neine am Abend, is a 32-jähriger Münchner kontrolliert worn. Bei ihm hod ma a kloane Menge Betäubungsmittel g‘fundn und sicherg’stellt.

Da Mo is auf d’Wiesnwach’n bracht und o’zoagt worn. Weil er scho am 20.09.2025 mit’m selben Schmarrn auffällig war, hod er diesmal a no an Platzverweis fürs Festgeländ’ kriagt.

Nach da Bearbeitung hod er wieda geh’n derfn. D’Kripo schaut si des weiter o.

1571. Fundunterschlagung im Zelt

Am Montag, 29.09.2025, umme hoibe elfe, ham Taschendiebfahnder aus Belgien, de Niederlanden und Frankfurt drei Burschen (22, 32, 32 Jahr, ausm Landkreis Günzburg) beobachtet. De san durchs Zelt g‘schlichn und ham offenbar nach Beut’n g’schaut.

Einer von de zwoa 32-Jährigen hod a EC-Kart’n vom Boden aufg’hobn und eig‘steckt. Am Automaten ham’s damit nix kriagt, drum hod ma a Packl Zigaretten damit zoid.

Die drei san vorläufig festg’numma und auf d’Wiesnwach’n bracht worn. Alle san wegen Unterschlagung und Computerbetrug o’zoagt worn und später hams wieda gehen derfa.

D’Kripo schaut si des weiter o.