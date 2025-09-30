Polizeihauptkommissarin Nadine Aichinger wird ab 1. Oktober 2025 im Rahmen des Förderverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (QE) für die nächsten sechs Monate die Polizeiinspektion Geisenfeld leiten. Um sich hier voll und ganz ihren neuen Aufgaben widmen zu können, hat sich die sonst in Fürstenfeldbruck lebende Polizistin bereits ein Zimmer in der Nähe „ihrer Dienststelle auf Zeit“ genommen. Die 29-jährige Unterfränkin freut sich auf ihre neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den Geisenfelder Kolleginnen und Kollegen.

Fragt man die junge Beamtin, die gleich nach ihrem Abitur am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld/Lkr. Miltenberg 2013 zur Polizei gegangen ist, wie es denn damals eigentlich zu ihrer Berufswahl kam, dann darf man bei ihrer Antwort schon etwas schmunzeln. Sie geriet zufällig mit ihrer ganzen Familie bei einer Autofahrt in eine Verkehrskontrolle. Als diese dann beendet war, fragte ihre Mutter, ob das denn nicht auch was für sie wäre – Polizistin! Sie überlegte ernsthaft und informierte sich ausführlich über das Berufsbild. Dabei stellte sie immer mehr fest, dass ihre Mutter wohl absolut recht hatte. Einen Beruf zu erlernen, bei dem Teamgeist gefordert ist, man sich für Sicherheit und Ordnung in unserer Gesellschaft einsetzen kann, Abwechslung erfährt und Verantwortung übernehmen darf, das waren die ausschlaggebenden Aspekte für ihre Berufswahl, so erzählte es die angehende Dienststellenleiterin bei einem Kennenlerngespräch in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Noch heute denke die 29-Jährige sehr gerne an ihr Schülerpraktikum in ihrer Heimat bei der Polizeiinspektion Obernburg am Main zurück. Der starke Zusammenhalt, das vertrauensvolle Miteinander und der gelebte Teamgeist, den sie dort erfahren durfte, habe sie letztendlich darin bestärkt, sich für die Ausbildung als Polizeivollzugsbeamtin zu bewerben.

Auf ihrem bisherigen Berufsweg habe sie diesen Schritt nie bereut. Sie durfte viele Erfahrungen sammeln, die sie bis heute nicht missen möchte. So begann Nadine Aichinger im September 2013 ihre Ausbildung für den Polizeivollzugsdienst (2. QE) bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg, die sie 2016 erfolgreich abschloss. Der weitere dienstliche Weg führte sie für ein Jahr zur Einsatzhundertschaft in München, bevor sie im April 2017 zum Studium für die 3. QE an der Hochschule für den öffentlichen Dienst -Fachbereich Polizei- in Fürstenfeldbruck zugelassen wurde.

Im Anschluss hat die erfolgreiche Studienabgängerin mehrere herausfordernde Verwendungen bei der Bayerischen Polizei kennengelernt und dabei die unterschiedlichsten Aufgaben mit Bravour gemeistert. So war sie für zwei Jahre auf einem Münchner Großstadtrevier als stellvertretende Dienstgruppenleiterin eingesetzt und erweiterte in den darauffolgenden Jahren in der Polizeiabteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und später im Bayerischen Landeskriminalamt ihre Verwendungsbreite.

Nun darf sie ab 1. Oktober 2025 für ein halbes Jahr die Polizeiinspektion Geisenfeld leiten. Dort trägt sie die Personalverantwortung für über 40 Bedienstete und ist für die Sicherheit von 50.737 Einwohnern im nördlichen Landkreis Pfaffenhofen zuständig.

Nadine Aichinger bedankte sich bei ihrem Antrittsbesuch am 16. September 2025 im Polizeipräsidium Oberbayern Nord bei Polizeipräsidentin Kerstin Schaller für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Sie freut sich auf die bevorstehenden neuen dienstlichen Herausforderungen und natürlich auf die Zusammenarbeit mit ihren neuen Mitarbeitenden in Geisenfeld. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller wünschte der neuen Dienststellenleiterin alles Gute, Glück und viele Erfahrungen für ihren weiteren dienstlichen Weg.

Abschließend bedankte sich die Polizeipräsidentin herzlich beim Vorgänger, Polizeioberkommissar Florian Muhr, der die PI Geisenfeld ebenso im Rahmen seiner Führungsbewährung für ein halbes Jahr erfolgreich geführt hatte und wünschte ihm für den weiteren dienstlichen Weg weiterhin viel Erfolg und alles Gute.