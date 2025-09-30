HOF. Am Montagmorgen kam es zu einem versuchten Raub von Bargeld. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun gegen einen 60-jährigen Tatverdächtigen.

Um 7.15 Uhr trafen die beiden Bekannten in der Königstraße aufeinander. Als der 59-Jährige den wiederholten Forderungen des Tatverdächtigen, seine Schulden im mittleren dreistelligen Bereich zu begleichen, nicht nachkam, setzte dieser seine Forderungen mit Gewalt durch. Er schlug mehrfach mit einem Schlagstock auf sein Opfer ein, das dadurch ein Hämatom am Rücken erlitt. Der Beschuldigte konnte durch die eintreffenden Polizisten in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes.