ERLANGEN. (938) Am Montagmittag (29.09.2025) zeigte sich ein Unbekannter gegenüber Kindern in Erlangen in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 13:15 Uhr fuhren drei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren mit dem Fahrrad entlang des Adenauer-Rings von der Schule nach Hause. Auf Höhe des Abenteuerspielplatzes fiel ihnen im Gebüsch neben dem Fahrradweg eine männliche Person auf, die sich in unsittlicher Weise zeigte und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Der Mann sprach die Kinder zu keinem Zeitpunkt an.

Beschreibung des Mannes:

ca. 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von kräftiger Statur.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl