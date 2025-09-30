BAMBERG. Unbekannte brachten in der Straße „Am Kranen“ politische Schriften in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina an. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachten unbekannte Schmierfinke am Zugang zum Universitätsgelände mehrere rote, teils schablonierte Schriftzüge an. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel. Nr. 0951/9129-491 entgegen.