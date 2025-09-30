ICHENHAUSEN. Am Montagabend, dem 29.09.2025, ereignete sich auf der St 2023 zwischen Rieden an der Kötz und Kissendorf ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw mit Anhänger die Staatsstraße von Rieden an der Kötz in Richtung Kissendorf. Aus derzeit unbekannten Gründen kam der Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet er in einen Straßengraben direkt neben der Fahrbahn und überschlug sich anschließend mit dem gesamten Gespann und landete auf dem Dach des Fahrzeugs. Durch die freiwillige Feuerwehr Ichenhausen wurde die Person aus dem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde direkt durch diese die Reanimation eingeleitet und von den danach eintreffenden Rettungssanitätern und Notärztin weitergeführt. Der Fahrer des Pkw erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 30.000,- Euro. Vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren Rieden an der Kötz und Ichenhausen im Einsatz. Diese waren mit der technischen Rettung, den ersten Reanimationsmaßnahmen, der Verkehrsregelung und der Absperrung beschäftigt. Zudem unterstützten sie die Polizei, welche mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort war, bei der Unfallaufnahme. Ebenso waren Kräfte des Rettungsdienstes eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Günzburg.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Tel.: 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (PI Günzburg)

