OY/NESSELWANG. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 48-jährigen Mann im Bereich Oy-Haslach wird hiermit widerrufen. Der Vermisste wurde am 29.09.2025, gegen 16 Uhr tot auf Nesselwanger Flur aufgefunden.

Der 48-Jährige wurde seit den frühen Morgenstunden des 28.09.2025 vermisst gemeldet, zuvor befand er sich auf dem Viehscheid im Haslacher Festzelt. Seitdem wurde nach dem 48-Jährigen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Bergwacht und unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, gesucht.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten, bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.



Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).