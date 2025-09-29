A93 / GATTENDORF, LKR. HOF. Bei einer Kontrolle der Grenzpolizei Selb an der Autobahn A93 fanden die Beamten Freitagnacht im Reisegepäck eines Beifahrers Betäubungsmittel.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Schleierfahnder den 32-jährigen Beifahrer eines polnischen Fahrzeugs, das von Sachsen in Richtung Hof unterwegs war. Dabei entdeckten die Polizisten im Gepäck des Mannes über zehn Gramm Crystal. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher, der Pole muss sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.