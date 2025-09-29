HAUZENBERG, VILSHOFEN A.D.DONAU, POCKING, LKR. PASSAU. Das erfolgreiche Präventionskabarett gegen das Phänomen „Telefonbetrug“, das im März 2024 auf Initiative des Landkreises Dingolfing-Landau ins Leben gerufen worden ist, wird nun im Landkreis Passau fortgesetzt.

Rückgang des Gesamtvermögensschaden in 2024 – Betrugsmasche jedoch immer noch hoch aktuell

Auch wenn der Gesamtvermögensschaden im vergangenen Jahr um rund 600.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2023 zurückgegangen ist, so zeigen die jüngsten Fälle und die regelmäßigen Warnhinweise der niederbayerischen Polizeidienststellen, dass die perfide Betrugsmaschen nach wie vor hoch aktuell sind. Immer wieder kommt es in Niederbayern zu Übergaben von Bargeld und Wertsachen mit z. T. enorm hohen Vermögensschäden. Um besonders ältere Mitmenschen und deren Angehörige auf die Tricks der dreisten Betrüger aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, präsentieren die Polizeiinspektionen Vilshofen a.d.Donau, Hauzenberg und der Polizeistation Pocking gemeinsam mit der Seniorenfachstelle des Landkreises Passau das Präventionskabarett mit dem Kabarettisten Tom Bauer.

Unter dem Motto „Ned mit mir“ werden auf humorvolle Art und voller Musik nützliche Informationen, wie Sie sich vor „Enkeltrick“, „Schockanrufen“ und Internetkriminalität schützen können, dem interessierten Publikum präsentiert.

Veranstaltungstermine:

Dienstag, 07.10.2025, 94051 Hauzenberg, Adalbert-Stifter-Halle

Dienstag, 21.10.2025, 94474 Vilshofen, Atrium

Donnerstag, 06.11.2025, 94060 Pocking, Stadthalle

Beginn ist jeweils um 14.00 Uhr, Einlass ab 13.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um frühzeitige Anmeldung unter Tel. 0851/397-2318 oder unter fachstelle.senioren@landkreis-passau.de gebeten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 29.09.2025, 15.00 Uhr