PASSAU, A3. Am 25.09.2025 führte die Grenzpolizeiinspektion Passau an der A3 eine Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und illegalen Migration durch. Dabei konnten mehrere gefälschte Kreditkarten sichergestellt werden.

Die Schleierfahnder kontrollierten im Zuge der Schwerpunktkontrollen gegen 21.15 Uhr am Parkplatz Hammerbach einen Audi mit slowakischer Zulassung. Der Audi war besetzt mit zwei Personen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 40-jährigen Slowaken. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Fahnder knapp zehn Kreditkartenrohlinge mit aufgeklebter PIN aufgefunden werden. Zudem befand sich im Wagen ein Kartenlesegerät. Der 40-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Die Rohlinge, das Lesegerät, ein Laptop ein Mobiltelefon wurden sichergestellt – die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde der Beschuldigte nach Beendigung der notwendigen kriminalpolizeiliche Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Gebrauchs falscher Zahlungskarten strafrechtlich verantworten.

Veröffentlicht: 29.09.2025, 14.30 Uhr