WEIDEN I.D.OPF. Am Samstagabend wurde ein 19-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls. Drei Männer attackierten den jungen Mann mit Schlägen und Tritten und entwendeten den Geldbeutel des 19-Jährigen. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt.

Am Samstagabend, 27. September, gegen 19 Uhr ging der 19-jährige Syrer die Frauenrichter Straße in Weiden i.d.OPf. entlang. Auf Höhe der Unterführung bei der Herz-Jesu-Kirche wurde der junge Mann von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt angegriffen und zu Boden gebracht. Zwei weitere unbekannte Täter kamen hinzu und unterstützten den Angreifer. Die Täter nahmen den Geldbeutel des Geschädigten an sich und flüchteten in Richtung Bahnhof. Der 19-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Kopf und wurde nach einer ambulanten Behandlung im Klinikum Weiden entlassen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, ca. 1,90 m groß, ca. 25 Jahre, schlank, trug einen grünen Jogginganzug

männlich, ca. 1,90 m groß, ca. 25 Jahre, schlank, trug einen grünen Jogginganzug Täter 2: männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 20 Jahre, athletische Figur, lockige Haare, trug Jeans und eine schwarze Jacke

männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 20 Jahre, athletische Figur, lockige Haare, trug Jeans und eine schwarze Jacke Täter 3: männlich, ca. 1,60 m groß, ca. 20 Jahre alt, schlank

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Raubüberfalls übernommen und sucht Zeugen, die zu der oben genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.