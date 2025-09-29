1811 – Ehrlicher Finder – Polizei sucht unbekannten Taxi-Gast

Bereich Augsburg – In der Zeit von Montag (08.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) verlor ein unbekannter Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in einem Taxi.

Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Taxi-Gast. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1812 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Montag (29.09.2025) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

1813 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Oberhausen – In der Zeit von Donnerstag (25.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.2025), 07.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Bürgermeister-Bunk-Straße.

Die unbekannte Person beschädigte den blauen Honda im Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber – Am Montag (22.09.2025) befuhr ein Reisebus die Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts und beschädigte beim Fahrstreifenwechsel ein Auto.

Gegen 11.00 Uhr fuhr eine 28-Jährige Fahrerin eines schwarzen Seat die Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts hinter einem Reisebus. Der 63-jährige Fahrer des Reisebusses ordnete sich an der Kreuzung zur Reinöhlstraße zunächst zum Rechtsabbiegen ein. Die 28-Jährige befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der beiden Geradeausspuren hinter dem Bus. Der Reisebus ragte hierbei noch mit dem Heck auf die Geradeausspur. Der 63-Jährige setzte anschließend unvermittelt zum Rückwärtsfahren an, um wieder auf die Geradeausspur zu gelangen. Dabei schob er den Seat der 28-Jährigen rund einen Meter nach hinten. Der 63-Jährige setzte schließlich seine Fahrt auf dem rechten Fahrstreifen der beiden Geradeausspuren fort.

Der 63-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Polizeibeamte konnten den 63-Jährigen im Nachgang als verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1814 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Pfersee – Am Samstag (27.09.2025) leistete ein 20-Jähriger in der Spicherer Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 00.00 Uhr riefen Anwohner die Polizei aufgrund einer Ruhestörung. Der zunächst unbeteiligte 20-Jährige kam vor Ort hinzu und beleidigte die Beamten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der 20-Jährige Widerstand. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Zudem beschädigte der 20-Jährige einen Streifenwagen sowie Uniformteile.

Die Streife brachte den 20-Jährigen schließlich in den Arrest. Bei der Aufnahme in den Arrest stellten die Einsatzkräfte unter anderem Betäubungsmittel und mehrere Gegenstände sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands und dem Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 20-Jährigen.

1815 – Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg – Am Freitag (26.09.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus. Auf diese Weise verschaffte sich der Täter Zugriff auf das Online Banking eines 69-Jährigen.

Hierbei entstand Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder

Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.

- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

1816 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Universitätsviertel – Am Sonntag (28.09.2025) verursachte eine 19-Jährige einen Verkehrsunfall in der Salomon-Idler-Straße und verletzte sich dabei.

Gegen 12.30 Uhr geriet die 19-Jährige in einer Rechtskurve gegen ein geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß kippte das Auto der 19-Jährigen nach links auf die Fahrerseite. Die 19-Jährige verletzte sich hierbei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 19-Jährige übernommen.