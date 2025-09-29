COBURG. Am Freitagabend wurde der Coburger Polizei ein Einbruch gemeldet. Eine Blutspur führte zum schnellen Fahndungserfolg.

Gegen 19.15 Uhr meldete die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Wüstenahorn, dass soeben eine Scheibe neben ihrer Wohnungstür eingeworfen wurde. Sie konnte nur noch einen Mann flüchten sehen.

Hinweise auf den Einbrecher waren vor Ort schnell gefunden: Eine frische Blutspur. Offenbar hatte sich der Einbrecher an der eingeworfenen Scheibe verletzt. Dort, wo er Hilfe suchte, wurden die Beamten fündig. Nur kurz darauf nahmen die Beamten der Coburger Polizei einen 35-jährigen Deutschen mit Schnittverletzungen im Klinikum Coburg fest. In seinem Rucksack befanden sich mehrere gestohlene Elektroartikel im Wert von rund 1.000 Euro.

Er wird sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Coburg.