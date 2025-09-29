SANKT ENGLMAR, LKR. STRAUBING-BOGEN. Seit 08.09.2025 wurde ein 63-Jähriger aus Sankt Englmar vermisst. Nun konnte er nur noch tot aufgefunden werden.

Spaziergänger fanden den Vermissten am 26.09.2025 gegen 15.10 Uhr in einem Waldstück im südwestlichen Bereich von Sankt Englmar. Leider konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung sowie auf ein Unfallgeschehen liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

