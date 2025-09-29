A93 / REHAU, LKR. HOF. Mitte September bleibt in Berlin ein Audi A6 mit einem platten Reifen liegen – und wird dreist gestohlen. Zwei Wochen später kontrollieren Grenzfahnder aus Selb einen Serben, der bei Rehau in dem Wagen fährt. Jetzt ermittelt die Kripo Hof.

Es war sicherlich ein gebrauchter Tag für den 21-jährigen Mann aus Polen, der am 13. September mit einem Platten in Berlin liegen geblieben war. Er ließ seinen Audi A6 zunächst stehen. Als er zurückkam, war das Auto dann auch noch gestohlen.

Dass die dreiste Geschichte ein glückliches Ende nimmt, ist dem Ermittlungsgeschick der Beamten der Grenzpolizei aus Selb zu verdanken. Sie stoppten Freitagabend die Fahrt eines 24-Jährigen und nahmen den Audi genauer unter die Lupe. Dabei stießen sie auf den noch frischen Fahndungshinweis im polizeilichen Datensystem. Sie nahmen daraufhin den Serben vor Ort fest und stellten den Pkw sicher.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof. Die Ermittler gehen insbesondere der Frage nach, ob der 24-Jährige beim Diebstahl in Berlin mitgewirkt haben könnte oder es sich um einen möglichen Fall der Hehlerei handelt. In beiden Fällen müsste er sich strafrechtlich verantworten.