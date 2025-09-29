OY-MITTELBERG. Seit den frühen Morgenstunden des 28.09.2025, wird ein 48-jähriger Mann aus Haslach (einem Ortsteil von Oy-Mittelberg) vermisst. Der Mann befand sich anlässlich des Viehscheides zuletzt im Haslacher Festzelt. Von diesem machte er sich gegen 01:30 Uhr zu Fuß auf den Weg nach Hause, wo er jedoch bislang nicht ankam und seitdem auch nicht mehr erreicht werden kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Es fanden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei Kempten (Allgäu) statt. Dabei wurden die Beamten von zahlreichen Einsatzkräften verschiedener Hilfsorganisationen unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Beschreibung:

Ca. 170 cm groß, schlanker Körperbau, dunkelbraune grau-melierte Haare, 3-Tage-Bart; bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einer grauen Jeans, einem dunkelblauen Hemd und schwarzen Schuhen.

Hier der Link zur Fahndung mit Lichtbild. Vermissung in Haslach

Zeugenaufruf:

Wer hat den 48-Jährigen nach Sonntagmorgen um 01:30 Uhr im Bereich Haslach, Oy-Mittelberg oder Nesselwang gesehen bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizei Kempten, Tel. 0831/9909-2140 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).