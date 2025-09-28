ANSBACH. (934) Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam ein Motorrad bei Leutershausen (Lkrs. Ansbach) von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 45-jährige Fahrer erlag noch am Nachmittag seinen schweren Verletzungen.



Der 45-jährige Mann war gegen 15:40 Uhr auf der Verbindungsstraße AN4 von Brunst kommend in Richtung Erlbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach einem Überholvorgang in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 45-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach nehmen das Unfallgeschehen zur Stunde vor Ort auf. Die Polizisten haben hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten das verunfallte Motorrad sicher. Die Ortsverbindungsstraße wird unterdessen durch die Feuerwehr Brunst für den Fahrverkehr gesperrt.



Erstellt durch: Christian Seiler