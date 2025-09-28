EBERSBERG, 28.09.2025. In der Nacht auf Sonntag brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Haus, das als Obdachlosenunterkunft dient, ein Feuer aus. Vier Personen wurden verletzt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 01:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über ein Feuer in dem Haus an der Bürgermeister-Müller-Straße informiert. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, musste mehrere Personen aus dem brennenden Haus retten. Vier der acht anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Gebäudeschaden liegt nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich.

Da das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist, organisierte die Stadt Ebersberg eine Ersatzunterkunft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.