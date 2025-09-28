NASSENFELS, LKR. EICHSTÄTT, 28.09.205. In der Nacht auf den heutigen Sonntag brannte in Wolkertshofen (Gemeinde Nassenfels) ein Heustadel. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03:10 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand in der Kirchstraße informiert worden. Der alarmierten Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer in der Scheune, in der Heu gelagert wurde, zu löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Ursache des Feuers sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens übernommen.