BAYREUTH. Eine Frau versuchte am Freitag, in einem Supermarkt mit Falschgeld zu bezahlen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Freitagnachmittag versuchte die 33-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Gravenreuther Straße mit mehreren falschen 20 Euro Scheinen zu zahlen. Der Angestellten fielen die Fälschungen auf, und sie verständigte den Filialleiter.

Die 33-Jährige versuchte daraufhin mit dem Auto wegzufahren, konnte jedoch kurz darauf durch alarmierte Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden.

Gegenüber den Beamten gab die Frau sofort zu, dass es sich bei den Geldscheinen um „Blüten“ aus dem Internet handelt.

Die 33-Jährige muss sich nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld strafrechtlich verantworten.