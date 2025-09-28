PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Donnerstagabend zeigte ein unbekannter Mann in der Innenstadt von Pegnitz den Hitlergruß. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr zeigte der Mann in der Nürnberger Straße den Hitlergruß und rief verbotene Parolen. Passanten wurden auf den Unbekannten aufmerksam und verständigten die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen entfernte sich der Mann.

Zeugen beschreiben den Mann wie folgt:

Etwa 30 Jahre alt

Glatze

Er trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder Hinweise zu dem Vorfall geben können werden geben, sich unter der Tel-Nr.: 0921/506-0 melden.