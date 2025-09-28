NÜRNBERG. (931) Unbekannte beschädigten am Samstagabend (27.09.2025) mehrere Fahrzeuge in der Nürnberger Nordstadt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte Personen zerkratzten mutmaßlich zwischen 18:45 Uhr und etwa 20:30 Uhr mindestens acht in der Krelingstraße abgestellte Autos. Der hierbei insgesamt entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler