WEIßENBURG I.BAY.. (930) Eine bislang unbekannte Person brach in der Nacht zum Samstag (27.09.2025) in ein Schmuckgeschäft in der Weißenburger Altstadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der Unbekannte verschaffte sich mutmaßlich in der Zeit zwischen 04:40 Uhr und 05:30 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Juweliers in der Straße ‚An der Schranne‘ und entwendete daraus Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpoilzei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



