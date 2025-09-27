INGOLSTADT, 27.09.2025. In den frühen Morgenstunden des 26.09.2025 (Freitag) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen 02:00 Uhr und 06.00 Uhr verschafften sich vermutlich mehrere Täter über ein Nebentor Zutritt zum Gelände einer Firma an der Ferdinand-Braun-Straße in Ingolstadt. Sie entwendeten mehrere Rollen Kupferkabel und durchwühlten dort gelagerte Kartons. Für den Abtransport des Diebesguts wurde vermutlich ein größerer Transporter verwendet.

Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in der Nähe des Audi-Sportparks verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.