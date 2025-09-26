NIEDERMURACH. LKR. SCHWANDORF. Die Polizeiinspektion Oberviechtach bekommt zum 1. Oktober 2025 einen neuen Dienststelleleiter. Polizeihauptkommissar Sebastian Götz übernimmt das Amt kommissarisch von seinem Vorgänger Erster Polizeihauptkommissar Werner Linhart, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Der feierliche Amtswechsel an der Spitze der Oberviechtacher Polizeiinspektion wurde am Freitagvormittag vollzogen. Polizeipräsident Thomas Schöniger hieß anlässlich des Festaktes eine Vielzahl an Gästen im Pfarrheim St. Martin in Niedermurach willkommen.

Neben den beiden Protagonisten und ihren Familienangehörigen, nahmen auch Vertreter der Politik und Justiz, der Geistlichkeit, Angehörige benachbarter Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie weitere Ehrengäste an der Veranstaltung teil. Auch die Dienststellenleiter der umliegenden Inspektionen und die Belegschaft der Polizeiinspektion Oberviechtach waren zahlreich vertreten.

In seiner Festrede dankte Schöniger dem bisherigen Dienststellenleiter Linhart, der die Leitung der Dienststelle in den letzten zwei Jahren innehatte, für seinen Einsatz und sein Engagement, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger im Schutzbereich, als auch für die Beschäftigten seiner Dienststelle. Dem neuen Dienststelleleiter, Sebastian Götz, der die Position als Dienststellenleiter nun im Rahmen eines Förderverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene für ein halbes Jahr übernehmen wird, wünschte Schöniger viel Erfolg für diese neue Herausforderung.

Linhart tritt nach über 45 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei in den Ruhestand ein. Sein Nachfolger Götz wohnt mit seiner Frau und seinem Sohn im Landkreis Schwandorf. Er war zuletzt in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz eingesetzt.

Werdegang EPHK Linhart:

Nach der Ausbildung im mittleren Polizeidienst in Eichstätt startete Linhart seine polizeiliche Laufbahn zunächst bei der Bereitschaftspolizei und sammelte ab 1987 erste Erfahrungen im Streifendienst in Regensburg. Es folgten Stationen bei der Grenzpolizei in Furth im Wald, wo er sich für das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst qualifizierte. Nach dem Abschluss des Studiums übernahm Linhart verschiedene Funktionen im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität und war unter anderem als Verbindungsbeamter zur tschechischen Polizei tätig. Ab 2008 verrichtete er bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Kommissariat 10 – Grenzbezogene Kriminalität seinen Dienst. Im Rahmen eines Förderverfahrens bewies er seine Flexibilität als stellvertretender Dienststellenleiter in Bad Kötzting und im Sachgebiet E3 - Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Seit Mai 2023 leitete Linhart die Polizeiinspektion Oberviechtach.

Werdegang PHK Götz:

Götz begann seine Polizeikarriere 2008 mit der Ausbildung zur 2. Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg und sammelte erste Erfahrungen bei der Einsatzhundertschaft in Dachau. Es folgten Stationen als Streifenbeamter bei den Verkehrspolizeiinspektionen Feucht und Regensburg sowie als Ermittlungsbeamter bei der KPI (Z) Oberpfalz. Nach dem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und dem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst kehrte er als Polizeikommissar zur KPI (Z) Oberpfalz zurück. Es schloss sich eine Verwendung bei der Einsatzzentrale des PP Oberpfalz an. Seit November 2023 durchläuft Götz das Auswahlverfahren für die 4. Qualifikationsebene und erweiterte seinen Erfahrungsschatz in verschiedenen Bereichen unter anderem bei der PI Regensburg Süd, bei der KPI Regensburg und beim Sachgebiet E1 – Organisation und Dienstbetrieb des PP Oberpfalz. Zum 1. Oktober tritt er nun im Rahmen der sogenannten „Führungsbewährung“ die Position als Dienststellenleiter der PI Oberviechtach an.