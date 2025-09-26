ERLANGEN. (925) Seit Freitag (19.09.2025) wird der 14-jährige Valentin E. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der 14-Jährige verließ am Freitagmorgen vergangener Woche die elterliche Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Im Verlauf der letzten Woche stand die Familie mehrmals in Kontakt mit dem 14-Jährigen, sodass nicht von einer konkreten Gefahr auszugehen ist. Zuletzt konnte Valentin E. am Mittwoch (24.09.2025) in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) gesehen werden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

14 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare, welche Kleidung der 14-Jährige trug ist nicht bekannt.

Ein Lichtbild des Vermissten steht als Download zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Die Polizei bittet auf der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold