DACHAU.Am gestrigen Donnerstag erbeuteten Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf rund 40.000 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits am Mittwoch gegen 16.00 Uhr erhielt ein 67-jähriger Rentner aus Dachau einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser gaukelte die Geschichte vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Täter noch aktiv wären. Bei gezielt gestellten Fragen zu den Vermögensverhältnissen gab der Rentner an, über Geld auf einem Bankkonto zu verfügen.

Bei einem erneuten Anruf am gestrigen Tage konnte der Mann dann dazu bewegt werden, rund 40000 Euro von seinem Konto abzuheben und im Anschluss zur angeblichen Vermögenssicherung und Überprüfung an eine Polizeibeamtin in ziviler Kleidung auszuhändigen, die ihn zu Hause aufsuchen würde.

Durch die äußerst geschickte, mehrere Stunden andauernde Gesprächsführung übergab der verunsicherte Rentner den genannten Betrag dann tatsächlich an eine Abholerin. Erst zwei Stunden später wurde der Betrug erkannt.

Die Kriminalpolizei rät:

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!