ESSENBACH, LKR LANDSHUT. Am 25.09.2025 reagierten die Beamten der Polizei Landshut auf mehrere Hinweise, wonach ein Anwohner im Bereich Essenbach im unerlaubten Besitz einer Langwaffe samt Munition sei. Gegen den Anwohner lag zudem ein Waffenbesitzverbot vor. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde eine Durchsuchung angeordnet. Zur folgenden Durchsuchung des Wohnanwesens wurden seitens der Polizei Spezialkräfte hinzugezogen.

In der Wohnung des 62-jährigen Mannes fanden die Einsatzkräfte drei Dolche, drei Bajonette, zwei Pfeffersprays sowie rund 100 Gramm Marihuana. Eine Schusswaffe konnte trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden. Die Durchsuchung eines nahegelegenen, zweiten Objekts verlief ebenfalls ohne weitere Feststellungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Veröffentlicht: 26.09.2025, 14.50 Uhr