POCKING. Wie die Polizeistation Pocking am 12.09.2025 berichtete, kam es am 11.09.2025 gegen 06.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße. Am 24.09.2025 verstarb einer der Männer. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Ein Anwohner der Straße ärgerte sich über die Arbeiten eines Mitarbeiters eines Entsorgungsunternehmens, da die Leerung eines Containers wohl Lärm verursachte. Dazu filmte der 66-jährige Anwohner den Mitarbeiter. Dieser tat es ihm gleich und machte mit seinem Handy ebenso Videoaufnahmen. Nach einem Wortgefecht schlug der 66-Jährige dem Arbeiter mindestens zweimal mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 60-jährige Arbeiter sein Gegenüber schubste. Dieser fiel dabei zu Boden und verletzte sich.

Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Der 66-jährige Anwohner musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Mittwoch (24.09.2025) verstarb der Mann im Klinikum.

Die Ermittlungen zum Todesfall wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Neben der Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen zur Klärung des genauen Tatablaufes und der Hintergründe wurde zur Feststellung der Todesursache des 66-Jährigen von der Staatsanwaltschaft eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

Pressebereicht der Polizeistation Pocking vom 12.09.2025:

POCKING. Am Donnerstag, 11.09.2025 gegen 06:30 Uhr kam es in der Bgm.-Schönbauer-Straße in Pocking zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Fahrer eines Müllwagens und einem Anwohner. Der Anwohner zeigte sich verärgert, dass der Fahrer des Müllwagens durch das Leeren der dortigen Container Lärm verursachte. Deshalb filmte er den Müllwagenfahrer mit seinem Handy. Als daraufhin auch der 60-Jährige sein Handy hervorholte und den Anwohner ebenfalls filmte, schlug dieser zweimal zu und traf den Müllwagenfahrer mit der Faust im Gesicht. Daraufhin schubst der Müllwagenfahrer den Anwohner zurück wodurch dieser über einen Bordstein stürzte und kurzzeitig bewusstlos wurde. Der Fahrer des Müllwagens wurde durch den Schlag leicht verletzt, der Anwohner musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei Pocking hat die Ermittlungen aufgenommen.

Veröffentlicht: 26.09.2025, 14.00 Uhr