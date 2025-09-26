NÜRNBERG. (923) Am Dienstagabend (23.09.2025) steckten drei bislang unbekannte Täter einen Müllcontainer in der Nürnberger Innenstadt in Brand. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht Zeugen.



Passanten meldeten den brennenden Container in der Pfarrgasse gegen 20:25 Uhr der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Einsatzkräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr löschten den Behälter kurzerhand ab. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass das Feuer mutmaßlich zuvor von drei bislang unbekannten Männern vorsätzlich gelegt worden war.

Personenbeschreibung:

Alle drei Täter trugen hellblaue Oberbekleidung sowie Caps der Marke Gucci. Einer der Täter trug zudem eine schwarze Weste.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die den Vorfall selbst beobachtet haben oder Angaben zu den drei beschriebenen Männern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl