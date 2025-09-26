1775 - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen
Augsburg – Die Polizei Schwaben Nord lädt alle Interessierten zum Berufsinformationstag ein. Dieser findet am
Freitag, 10.10.2025 um 14.30 Uhr
im
Polizeipräsidium Schwaben Nord,
Gögginger Straße 43,
86159 Augsburg
statt und endet gegen 18.00 Uhr.
Was wird geboten?
- Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei
- Einsatz-Vorführung der Einsatzhundertschaft mit Täter-Festnahme
- Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei
- Vorführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord
- Einblick in den „Keller“ des Polizeipräsidiums – die Arrestzellen
- Polizei zum „Anfassen“: Vorstellung unserer Fahrzeuge
- Reiterstaffel
Zudem können Besucherinnen und Besucher mit Polizistinnen und Polizisten in lockerer Atmosphäre sprechen und alle Frage rund um den Polizeiberuf stellen. Hierfür stehen Einsatzkräfte unterschiedlicher Bereiche der Polizei zur Verfügung.
Der Bewerbungsschluss für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst zum September 2026 endet am 31.10.2025. Eine Bewerbung bei der Polizei im Nachgang an die Veranstaltung ist somit noch möglich.
Weitere Informationen rund um den Berufsinformationstag finden Sie unter:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/038658/index.html
Eine Voranmeldung für alle Interessierten ab 14 Jahren ist bis zum 08.10.2025 unter der Telefonnummer 0821/323-1020 oder per E-Mail an pp-swn.pp.pb.veranstaltung@polizei.bayern.de notwendig.
An Medienschaffende:
Zudem laden wir alle Medienschaffenden ein, den Berufsinformationstag zu begleiten. Die Pressestelle wird Ihnen während der gesamten Veranstaltung für Auskünfte und O-Töne zur Verfügung stehen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der Pressestelle ist unbedingt notwendig.
Um bereits im Vorfeld möglichst viele Interessierte hinsichtlich der Veranstaltung zu informieren, sind wir über eine entsprechende Berichterstattung dankbar.
Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
1791 – Polizei stoppt Motorradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein
Kriegshaber – In der Nacht auf den heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 45-jähriger Mann unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Ulmer Straße.
Gegen 00.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 45-Jährigen auf seinem Motorrad kontrollieren. Dieser versuchte jedoch zu flüchten, stürzte aber zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.
Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 45-jährigen Mann.
1792 – Verkehrsunfall in der Innenstadt
Innenstadt – Am heutigen Freitag (26.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedberger Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Gegen 06.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer entlang der Friedberger Straße in Richtung Osten. Als der Verkehr verkehrsbedingt stockte, konnte der 24-Jährige offenbar nicht rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei übersah er offenbar einen 34-jähriger Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Im weiteren Verlauf touchierte das Auto des 34-Jährigen das Auto eines 32-jährigen Autofahrers.
Der 34-jährige und der 32-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann.
1793 – Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen
Augsburg – Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag.
Anfang Juli wurde der Mann über einen Messenger Dienst kontaktiert. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn der Mann lediglich Geld auf einem Konto anlegen würde. Die Unbekannten brachten den Mann dazu, immer wieder Geld auf das Konto zu überweisen. Die versprochenen Gewinne blieben jedoch aus. Der Mann wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.
Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.
Um sich vor derartigen Betrugsfällen zu schützten, rät die Polizei:
- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
- Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.
- Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.
- Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.
- Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition.
- Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
- Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.
- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.
- Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als „Limited“ (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.
Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
- https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/082906/index.html
- https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/
1794 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Innenstadt – In der Nacht zum heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straßen.
Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des 29-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.
1795 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (24.09.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (25.09.2025), 11.15 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Gebäude in der Johannes-Haag-Straße und der Argonstraße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1796 – Polizeieinsatz in der Innenstadt
Innenstadt – Am (25.09.2025) kam es zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch eine 45-jährige Frau am Königsplatz.
Gegen 12.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass die 45-Jährige auf der Fahrbahn stehe und den Verkehr zu regeln versuche.
Die Polizeibeamten trafen die Frau vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Beamten mehrfach. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen die 45-jährige Frau.
1797 – Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung
Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Jahnstraße.
Gegen 17.15 Uhr verständigte Zeugen die Polizei und teilten mit, dass sich ein 29-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohngebäude verschafft habe. Zudem würden mehrere Gegenstände vor dem Gebäude brennen.
Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die verbrannten Gegenstände gehörten nach derzeitigen Erkenntnissen dem 29-Jährigen.
Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung.
1798 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
Oberhausen – Am Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße.
Gegen 15.00 Uhr beschädigte der Unbekannte einen Verkaufsautomaten in dem Supermarkt und versuchte dadurch Waren zu entwenden. Als ein Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 1,80m, längere dunkelblonde Haare, Bart, keine Brille, blaue Jacke, schwarzer Rucksack, dunkle Hose, dunkle Sneaker
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
1799 – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall
Bundesstraße B17 / AS Holzweg / FR Norden – Am vergangenen Mittwoch (24.09.2025) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war offenbar alkoholisiert.
Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 54-jährige Mann gegen 22.10 Uhr auf der B17 in Richtung Norden. Als er an der Abfahrt Holzweg die B17 verlassen wollte, stieß er gegen die seitliche Bebauung der Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 54-jährigen Mann. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. Zudem soll ein Autofahrer angehalten und dem Mann geholfen haben. Dieser wird ebenfalls gebeten, sich bei der Autobahnpolizei zu melden.
1800 – Schwerer Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)
Rehling - Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Lechauenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 10-jähriges Mädchen wurde dabei schwerstverletzt.
Nach dem Verlassen eines Busses an der Haltestelle St. Stephan querte die 10-Jährige hinter dem Bus die Lechauenstraße, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Hierbei wurde die 10-Jährige von einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Langweid unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die 10-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an.
Die Lechauenstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: