1791 – Polizei stoppt Motorradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Kriegshaber – In der Nacht auf den heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 45-jähriger Mann unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Ulmer Straße.

Gegen 00.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 45-Jährigen auf seinem Motorrad kontrollieren. Dieser versuchte jedoch zu flüchten, stürzte aber zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 45-jährigen Mann.

1792 – Verkehrsunfall in der Innenstadt

Innenstadt – Am heutigen Freitag (26.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedberger Straße mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 06.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer entlang der Friedberger Straße in Richtung Osten. Als der Verkehr verkehrsbedingt stockte, konnte der 24-Jährige offenbar nicht rechtzeitig bremsen und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei übersah er offenbar einen 34-jähriger Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Im weiteren Verlauf touchierte das Auto des 34-Jährigen das Auto eines 32-jährigen Autofahrers.

Der 34-jährige und der 32-jährige Mann wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann.

1793 – Polizei ermittelt nach Betrug - Gewinnversprechen

Augsburg – Im vergangenen Monat betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag.

Anfang Juli wurde der Mann über einen Messenger Dienst kontaktiert. In dieser versprachen die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn der Mann lediglich Geld auf einem Konto anlegen würde. Die Unbekannten brachten den Mann dazu, immer wieder Geld auf das Konto zu überweisen. Die versprochenen Gewinne blieben jedoch aus. Der Mann wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Betrugsfällen zu schützten, rät die Polizei:

Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.

Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.

Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.

Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition.

Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.

Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als „Limited“ (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

1794 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Innenstadt – In der Nacht zum heutigen Freitag (26.09.2025) fuhr ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straßen.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des 29-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann.

1795 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (24.09.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (25.09.2025), 11.15 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Gebäude in der Johannes-Haag-Straße und der Argonstraße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1796 – Polizeieinsatz in der Innenstadt

Innenstadt – Am (25.09.2025) kam es zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch eine 45-jährige Frau am Königsplatz.

Gegen 12.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass die 45-Jährige auf der Fahrbahn stehe und den Verkehr zu regeln versuche.

Die Polizeibeamten trafen die Frau vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Beamten mehrfach. Da sich die Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung gegen die 45-jährige Frau.

1797 – Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Jahnstraße.

Gegen 17.15 Uhr verständigte Zeugen die Polizei und teilten mit, dass sich ein 29-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohngebäude verschafft habe. Zudem würden mehrere Gegenstände vor dem Gebäude brennen.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die verbrannten Gegenstände gehörten nach derzeitigen Erkenntnissen dem 29-Jährigen.

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung.

1798 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Oberhausen – Am Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Neuhäuserstraße.

Gegen 15.00 Uhr beschädigte der Unbekannte einen Verkaufsautomaten in dem Supermarkt und versuchte dadurch Waren zu entwenden. Als ein Zeuge den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 1,80m, längere dunkelblonde Haare, Bart, keine Brille, blaue Jacke, schwarzer Rucksack, dunkle Hose, dunkle Sneaker

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.