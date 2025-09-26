COBURG / BAD RODACH, LKR. COBURG. Am vergangenen Freitag wurde der Pilot eines Kleinflugzeugs während des Landeanflugs auf den Verkehrslandeplatz Coburg durch einen Laserstrahl geblendet. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag, 19. September, befand sich das Kleinflugzeug der Marke Beech im Anflug auf den Verkehrslandeplatz Brandensteinsebene. Um exakt 21.16 Uhr blendete dann eine bislang unbekannte Person den 52-jährigen Piloten und seinen Mitflieger plötzlich durch einen grünen Laserstrahl. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Maschine etwa 16 Kilometer vor der Landung. Der Strahl kam nach ersten Erkenntnissen vermutlich aus dem Stadt- oder Nahbereich von Bad Rodach.

Glücklicherweise konnten die beiden Männer den Landeanflug fortsetzen und die Maschine sicher in Coburg landen.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Personen, die am Freitagabend im Bereich Bad Rodach einen Laserstrahl oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.