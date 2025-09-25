REGENSBURG. Ermittlungserfolg für die Regensburger Kriminalpolizei! Nach intensiven Ermittlungen konnten zwei Männer als mutmaßliche Täter von mehreren Einbrüchen in den vergangenen Monaten bzw. Jahren identifiziert und festgenommen werden.

Der erste Fall ereignete sich am 27. August in der Karoline-Ammer-Straße in Regensburg. In den Vormittagsstunden brach ein - zu diesem Zeitpunkt - unbekannter Täter in die Wohnung einer 62-jährigen Frau ein und entwendete mehrere Geldbehältnisse mit Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, sowie elektronische Geräte und Schmuck. Besonders auffällig war, dass der Täter versucht hatte, mit chemischen Mitteln seine Spuren zu verwischen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen und sicherte umfassende Spuren am Tatort. Durch einen DNA-Treffer konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Der 41-jährige Mann wurde am 24. September 2025 vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten bei der Wohnungsdurchsuchung Gegenstände aus der Tatbeute sicher, außerdem wurden auch Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Der 41-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der zweite Fall ereignete sich bereits am 10. Juni. Ein damals unbekannter Täter verschaffte sich ohne Einbruchsspuren Zutritt zu einem Restaurant in der Obermünsterstraße in Regensburg und entwendete aus einem Geldbehältnis einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem aß er ein Stück Kuchen und ließ einen Einweghandschuh am Tatort zurück.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg konnte durch die Spurensicherung und die Auswertung dieser Spuren einen Tatverdächtigen ermitteln. Der polizeibekannte 34-jährige Mann wurde in einer Obdachlosenunterkunft vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits seit längerem seine Auflagen bezüglich eines anderen Deliktes nicht mehr erfüllt. Der Haftbefehl wurde deshalb wieder in Vollzug gesetzt und der 34-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung der persönlichen Gegenstände wurde außerdem Diebesgut sichergestellt. Eine EC-Karte konnte bereits einem Einbruch vom 4. September aus einer Wohnung Am Protzenweiher zugeordnet werden.

Zudem ist der 34-Jährige der Tatverdächtige für einen Einbruch in Geschäftsräume in der Dr.-Gessler-Straße von Juni 2022 sowie für einen Diebstahl aus einem Fahrzeug aus einer Tiefgarage in der Greflinger Straße von Juli 2025.

Die weiteren sichergestellten Gegenstände müssen noch vergangenen Taten zugeordnet werden.