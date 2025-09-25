1783 – Neue Betrugsmasche - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Telefonbetrug fest

Hochzoll – Im Zeitraum von Mittwoch (17.09.2025) auf Donnerstag (18.09.2025) wurde ein Senior Opfer einer neuen Betrugsmasche. Die Täter erbeuteten dabei Gold im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags.

Eine bislang unbekannte Täterin gab sich am Telefon als Ärztin des Universitätsklinikums aus. Sie schockte den Senior mit der Lüge, seine Tochter sei todkrank und benötige sofort eine lebensrettende Operation. Hierfür sei die Hinterlegung einer Kaution notwendig.

Kurz darauf erschien ein angeblicher Mitarbeiter des Universitätsklinikums bei dem Senior zu Hause. Im festen Glauben, mit dem Gold die geforderte Kaution für die lebensrettende Operation zu leisten, übergab der Senior das vorbereitete Gold an einen Abholer. Dieser flüchtete anschließend.

Damit nicht genug: Am nächsten Tag meldete sich erneut ein unbekannter Täter bei dem Senior und gab sich als Polizeibeamter aus. Sie vereinbarten ein erneutes Treffen zur Übergabe von Wertgegenständen. Der Senior schöpfte Verdacht und alarmierte die richtige Polizei. Die Polizei nahm daraufhin einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest, der die Wertgegenstände bei dem Mann abholen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den 44-Jährigen Haftbefehl durch das AG Augsburg erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Neue Betrugsvariante

Die Polizei stellt fest, dass sich in den vergangenen Wochen diese Variante des sogenannten „Schockanrufs“ häuft: Täter geben sich dabei gezielt als Ärztinnen und Ärzte aus, um mit einer angeblichen medizinischen Notlage hohe Geldsummen zu erlangen.

Die Polizei warnt vor der neuen Betrugsmasche und gibt folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Die Polizei fordert niemals Wertgegenstände von Ihnen.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie unsicher sind oder sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

1784 – Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Autofahrer im Unteren Talweg.

Gegen 07.30 Uhr fuhr der 20-Jährige in Richtung Westen. Der 20-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und stieß mit der linken Seite in den entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 20-jährigen Mann.

1785 – Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Haunstetten/Siebenbrunn – Am Mittwochmorgen (24.09.2025) war eine 32-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in der Schongauer Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 06.15 Uhr fuhr die 32-Jährige entlang der Schongauer Straße. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem Auto zusammen, das am Straßenrand geparkt war. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 32-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 32-jährige Frau.

1786 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bärenkeller – Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Holzweg.

Gegen 19.15 Uhr wollte ein zunächst unbekannter 43-jähriger Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt in den Holzweg einfahren. Hierbei übersah er offenbar einen 31-jährigen Autofahrer, der auf dem Holzweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 31-Jährige verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 43-Jährige umgehend als Unfallverursacher identifiziert werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 43-jährigen Mann.

1787 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (22.09.2025), 21.00 Uhr, bis Dienstag (23.09.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Zollernstraße (90er Hausnummernbereich).

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW Lupo an der rechten Fahrzeugseite. Der VW parkte am linken Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1788 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hammerschmiede – Am gestrigen Mittwoch (24.09.2025) beschädigten im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Sprechanlage auf einem Schulgelände im Pappelweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um mindestens zwei Jugendliche gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.