NÜRNBERG/FÜRTH. (922) In den letzten Tagen traten in Nürnberg und Fürth falsche Handwerker auf. Sie verschafften sich unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen bzw. Häuser und entwendeten Wertgegenstände.



In den letzten Tagen wurden bei den zuständigen Fachkommissariaten der Kriminalpolizei in Nürnberg und Fürth mehrere Fälle angezeigt, in denen sich die Tatverdächtigen als Handwerker ausgaben, um sich das Vertrauen der Geschädigten zu erschleichen.

In der Regel klingeln die vermeintlichen Handwerker an den Haustüren und bieten Dienstleistungen aller Art an, die sie im Haus durchführen können. Sobald sie sich in der Wohnung befinden, lenken sie die Geschädigten ab und entwenden Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten. Die Tatverdächtigen verabschieden sich dann meist unter einem Vorwand. Der Entwendungsschaden beläuft sich in den letzten Fällen auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei warnt vor dieser Vorgehensweise und gibt folgende grundsätzliche Verhaltenstipps:

Lassen Sie unangekündigte Handwerker oder Verkäufer nicht in Ihre Wohnung

Kaufen oder unterschreiben Sie grundsätzlich nichts an der Haustüre

Seien Sie misstrauisch, denn angebotene Dienstleistungen sind meist minderwertig bzw. werden gar nicht erst ausgeführt

Ziehen Sie im Zweifelsfall Personen Ihres Vertrauens (z.B. Nachbarn oder Bekannte) hinzu oder verständigen Sie über Notruf die Polizei

Erstatten Sie umgehend Anzeige, wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind. Damit unterstützen Sie die Ermittlungsarbeit der Polizei.



Erstellt durch: Michael Sebald / mc