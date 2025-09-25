MÜNSTERHAUSEN | ST 2025 / NATTENHAUSEN | ST 2028. Im Bereich der Polizeiinspektion Krumbach kam es am heutigen Donnerstagmorgen zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten.

Gegen 05:30 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Pkw auf der Umgehungsstraße ST2025 von Münsterhausen in Richtung Thannhausen unterwegs. Hierbei schloss er auf einen Lkw auf und wollte diesen überholen. Während des Überholvorgangs kam jedoch ein 53-jähriger Pkw-Fahrer entgegen, weshalb die beiden Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn frontal zusammenprallten. Aufgrund der Wucht des Aufpralls schleuderte ein Pkw in den angrenzenden Acker. Das zweite Fahrzeug kam total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Einer der Unfallbeteiligten war eingeklemmt und musste anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Kliniken. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Gegen 08.00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die Staatsstraße ST2018 von Nattenhausen in Richtung Krumbach. Kurz nach dem Ortsende von Nattenhausen kam er mit seinem aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam in dem Moment ein 21-jähriger Mann mit dem Kranwagen eines Energieversorgers entgegen. Obwohl der Lkw-Fahrer noch stark abbremste und nach links ausweichen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 33-Jährige musste ebenfalls von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers in eine nahegelegene Uniklinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden total beschädigten Fahrzeugen beträgt ca. 100.000 Euro.

Beide Staatsstraßen mussten für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Rettungskräfte und die örtlichen Feuerwehren waren mit starken Einsatzkräften vor Ort.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).