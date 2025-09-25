VELBURG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Am Dienstagnachmittag hatten die Polizisten bei einer Schleierfahndung im Bereich Velburg sprichwörtlich den richtigen Riecher. In einem Fahrzeug fanden Sie in professionellen Schmugglerverstecken insgesamt 25 Kilogramm Methamphetamin. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Dienstagnachmittag, 23. September, gegen 14:30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf der A3 bei Velburg in Fahrtrichtung Passau ein Fahrzeug mit ukrainischer Zulassung. In diesem saß ein 57-jähriger Mann mit seinem 28-jährigen Sohn. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs totalgefälscht war. Im Anschluss wurde das Fahrzeug der beiden Ukrainer intensiv durchsucht.

In mehreren Schmugglerverstecken – im gesamten Unterboden, unter der Rücksitzbank sowie im Bereich des Kofferraums – wurden Pakete mit insgesamt 25 Kilogramm Methamphetamin sichergesellt.

Der 57-Jährige und der 28-Jährige wurden vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die beiden Männer kamen in Justizvollzugsanstalten. Das Fachkommissariat für Rauschgift der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.